Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в четверг, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, – пожаловался один из собеседников агентства. – Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов».

При этом отмечается, что «аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание».

Собеседники добавили, что «неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы – ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей».

«Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», – пояснили источники.

«Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», – заключили источники агентства.

Напомним, в 1996 году Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения.