Прошлой ночью в Ереване напали на женщину-трансгендера, избили и подожгли арендуемую ею квартиру. В настоящее время она находится в реанимации.

Об этом Epress.am рассказала руководитель общественной организации «Сторона права» по защите прав трансгендеров Лилит Мартиросян. По просьбе пострадавшей ее имя не раскрывается.

«На нее напал один человек, избил, полностью разбил лицо и ребра. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — говорит Мартиросян. Организация уже обратилась в полицию.

«Лицо, совершившее преступление, известно. Он не в бегах. Сейчас готовятся материалы», — в свою очередь, сказал юрист организации Ваге Манукян. По его словам, этот человек все еще на свободе.

Взять показания у пострадавшей следователь не может, так как, хоть она и пришла в сознание, разговаривать не в состоянии, заключил собеседник.