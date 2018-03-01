Замкомандира одной из военчастей (фармацевтическая база) Минобороны Армении, майор Л.А. и другие должностные лица обвиняются в хищении различных лекарств и оборудования на суму более 83 тысяч долларов. По сообщению прокуратуры, хищение было произведено путем внесения ложных данных в счет-фактуры, отмечают армянские СМИ.

Заведено уголовное дело по третьей части статьи 375 (Злоупотребление начальником или должностным лицом властью или должностным положением) и по первой части статьи 314 (Служебный подлог).

Л.А. арестован, личности причастных устанавливаются, говорится в сообщении прокуратуры Армении.