Внук председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова – Эмиль Гасанли совершил «геноцид деревьев» в Сумгайыте.

Как сообщает газета «Ени Мусават», несколько дней тому назад в редакцию обратились с жалобой на уничтожение зеленой зоны на пересечении улиц Самеда Вургуна и Джалила Мамедгулузаде в городе Сумгайыт. «Геноцид деревьев» произошел на территории парка в пятом микрорайоне.

Сотрудники газеты выехали на место и установили, что на территории приблизительно 50 соток было уничтожено около 100 сосен. Это произошло около зданий номер 24/138 и 24/139, поэтому жители этих домов наблюдали процесс воочию. По их словам, эти деревья высаживали еще их деды и отцы.

Как выяснилось, по указанию главы Исполнительной власти, на этой территории были высажены многолетние саженцы.

Пожелавший остаться неизвестным житель Сумгайыта заявил, что руководство города взяло этот вопрос под свой контроль:

«3-4 дня тому назад сюда приезжало большое число официальных лиц. Выяснилось, что для выяснения причины вырубки деревьев приезжало руководство города и прокурор Сумгайыта».

Как отметили жители, на эту зеленую зону, высаженную во времена покойного президента Гейдара Алиева, положили глаз избалованные дети чиновников:

«Выходит, эти деревья уничтожил избалованный внук Али Гасанова, а на этом месте он строит объект. После скандала с его совершившим аварию внуком мы не ждали другого скандала от этой семьи. Мы поражаемся поведением таких чиновников. Ильхам Алиев многократно предупреждал чиновников, чтобы они вели себя как слуги народа, но некоторые чиновники вместо того, чтобы извлечь из этого урок, поступают еще хуже».

Брат А.Гасанова Ильяс Гасанов является начальником Управления озеленения Сумгайыта. Говорят, что отец Э.Гасанли занимает высокую должность в правоохранительных органах.

По факту уже проводится расследование, отмечает издание.

Сам Али Гасанов опроверг эту информацию.

По его словам, в 2016 был выделен земельный участок около указанной в статье территории.

«Выделенное место заасфальтировано, там нет ни одного дерева и там не ведется строительство. Это очередная провокация. Эту информацию распространили люди, использующие эту заасфальтированную территорию в качестве стоянки для такси. Никто из жителей Сумгайыта не станет на меня клеветать, я в этом уверен. Я 30 лет занимаюсь строительством и озеленением в Сумгайыте. Этот город для меня родной, я там живу 50 лет.

Уже 9 месяцев различные газеты и сайты шантажируют меня по заказу. Я знаю и чей это заказ и кто этим заведует», — отметил А.Гасанов.