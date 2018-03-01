Сотрудники органов внутренних дел провели успешную операцию по раскрытию хулиганства с использованием огнестрельного оружия.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, 24 февраля в отдел полиции города Ширван поступила информация о том, что в жителя города Ширван Тейуба Тагиева выстрелили из огнестрельного оружия. Он был доставлен в больницу с различными ранениями.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и отдела полиции совместных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители города Ширван Азер Мамедов, Надир Нехмадзаде и житель Сабирабадского района Габиль Фарзалиев. С участием понятых Г. Фарзалиев был досмотрен. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят пистолет «Макарова» с 5 патронами в магазине. В ходе расследования было установлено, что обнаруженное у Г. Фарзалиева оружие принадлежало другому члену группировки А. Мамедову, который и открыл огонь по пострадавшему.

В ходе расследования также было установлено, что А. Мамедов причастен и к другому преступлению. Так, в своих показаниях он сказал, что 21 апреля 2015 года на почве личной неприязни выстрелил из пистолета «Макарова» в обе ноги жителя города Ширван Расула Алиева.

По фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР. Необходимые оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Согласно информации сайта Qafqazinfo, задержанный Азер Мамедов приходится двоюродным братом министру оборонной промышленности Яверу Джамалову и главе Исполнительной власти Ширвана Мардану Джамалову.