2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами порывистый.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 6-8°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами пойдут дожди, в горных районах – снег. Во второй половине дня в западных районах осадки прекратятся. Местами будет туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12°, в горах ночью 0-5°, днем 3-7° тепла.