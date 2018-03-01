Военное нападение Азербайджана с целью возврата своих оккупированных земель может произойти в любом направлении. Такого мнения придерживается заместитель директора Института политического и военного анализа Москвы Александр Храмчихин, информирует Minval.az.

«Да, у Азербайджана есть возможность напасть с нескольких сторон, но если он нападет на территорию Республики Армения, то этим создаст для себя серьезные политические проблемы. Если он нападает только на Карабах, то он восстанавливает, так сказать, свою территориальную целостность, а если Азербайджан нападет на территорию Армении, то это агрессия, и это принципиально разные вещи», – в беседе с армянским Первым Информационным сказал Храмчихин.

По словам эксперта, у Азербайджана нет иного выбора, кроме как начать военные действия и восстановить свою территориальную целостность, так как очевидно проблема не может быть решена мирным путем.

«В каком-то смысле у Азербайджана нет другого выбора. Он должен хотя бы восстановить свою территориальную целостность. Для него это, так сказать, национальная идеология. Кроме того, глава национальной разведки США также заявил, что конфликт может возобновиться в этом году. И не исключено, что американцы не предсказывают, а хотят войны, потому что это было бы выгодно для них, поскольку это будет ударом по России. Армения и Азербайджан не интересны Соединенным Штатам, но это был бы удар по России, поэтому они могут спровоцировать войну с удовольствием, а провоцировать можно только через нападение Азербайджана. Иначе невозможно», – выразил мнение Храмчихин.

Но ведь не только все международные структуры и наблюдатели, но и в первую очередь имеющий большое влияние в процессе урегулирования конфликта в регионе министр иностранных дел России Лавров в свое время заявил, что да, существует проблема азербайджанских территорий, но она должна решаться исключительно мирным путем и в условиях окончательного определения статуса Нагорного Карабаха.

Отвечая на этот вопрос, Храмчихин сказал: «Они всегда так говорят, но на самом деле ничто не разрешается мирным путем. Все вопросы решаются именно военными средствами. В случае с Карабахом я просто не понимаю, как можно урегулировать проблему мирным путем, если позиции сторон абсолютно взаимоисключают друг друга. Если нет мирного решения, есть военное решение. Я не вижу возможности мирного урегулирования конфликта, если стороны не могут договориться по какому-либо вопросу, следовательно, остается военный путь. Так построены практически все конфликты. Например, о проблеме Чечни тоже говорили, что у нее нет военного решения, но она была решена военными средствами.