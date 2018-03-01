Государственное управление по делам туризма КНР совместно с навигационным онлайн-провайдером Amap запустили в начале года специальное приложение для туристов по поиску ближайшего общественного туалета на территории всего Китая, за непродолжительное время работы приложением воспользовались 15 миллионов раз.

Как сообщает агентство Синьхуа, любой пользователь, нажав специальную кнопку в приложении, может увидеть все общественные туалеты в радиусе 2 километров и рекомендации, как к ним скорее добраться. Новый сервис включает месторасположение порядка 500 тысяч общественных туалетов, находящихся на территории туристических объектов и вблизи них.

Разработчики планируют в ближайшее время включить в приложение все туристические объекты страны и такие многолюдные места, как вокзалы, автостанции и рестораны.