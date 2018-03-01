Президент Афганистана Ашраф Гани предложил признать «Талибан» легитимной политической группой в рамках предлагаемого процесса, который, по его словам, может привести к переговорам, направленным на прекращение более чем 16-летней войны, пишет Аль-Джазира. Он также предложил освободить заключенных талибов и дать возможность боевикам участвовать в выборах.

«Мы делаем это предложение без предварительных условий, чтобы привести к мирному соглашению», — сказал Гани в своем вступительном слове, выступая на конференции, посвященной мирному диалогу при участии представителей более чем 25 стран. Гани ожидает, что «Талибан» внесет свой вклад в мирный процесс.

«Не только для талибов, но и афганского правительства и его международных коллег это идеальное время для того, что если не достигнуть мирного соглашения, то хотя бы временно заключить сделку о прекращении огня, которое может затем проложить путь к устойчивому миру в долгосрочной перспективе », — заявил президент Афганистана Аль-Джазире.