Делегация, возглавляемая Заместителем начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджана – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым примет участие в проходящей сегодня в Москве планирующей конференции «Армейских международных игр — 2018».

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе мероприятия будут обсуждены условия и правила соревнований, а также осмотрены места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих представители Азербайджанской Армии примут участие в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Полевая кухня», в том числе в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» и «Отличники войсковой разведки».

«Армейские международные игры – 2018», состоящие из 27 международных конкурсов, которые планируется организовать на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Ирана, Китая и России, пройдут в период с 28-го июля по 11-ое августа текущего года.