Азербайджанцам надоело наблюдать и слышать, как весь мир навязывает — вот уже почти 25 лет — безысходный вариант решения армяно-азербайджанского конфликта, а именно постулат, что якобы «решение этого конфликта военным путем невозможно». Так говорят сопредседатели МГ ОБСЕ, а еженедельно, благодаря отечественным «суфлерам», аккредитованным в МИД РФ, повторяет эти всем надоевшие несколько слов представители данного ведомства.

Начнем с того, что нет ничего невозможного. Во-вторых, Армения – не ядерная держава, а потому не факт, что мы должны сидеть, сложа руки, идти на уступки или заморозить конфликт во имя мира во всем мире. И я более чем уверен, что подобные заявления вышеуказанных государственных институтов не исходят в силу пацифистских соображений. Представители стран, которые воюют чуть ли ни с половиной Земного шара, не имеют морального права отговаривать нас принуждать агрессора к миру. К тому же статья 51 Устава ООН дает Азербайджану право силовым методом восстановить свою территориальную целостность.

В соответствии с данным документом самооборона вместе с коллективными мерами, предпринятыми по решению СБ ООН с целю восстановления и поддержания международного мира и безопасности являются исключением из принципа неприменения силы или угрозы силой. Таким образом, самооборона является не только законным, но и необходимым актом по восстановлению территориальной целостности и прекращению агрессии.

Однако меня крайне беспокоит то обстоятельство, что отечественные СМИ смирились с заявлениями-отговорками, и в качестве заголовков для главных новостей вновь и вновь ставят одни и те же позорные заголовки. Складывается впечатление, что позиция «ни войны, ни мира» беспрекословно поддерживается, ей рады в Азербайджане. А может это прокол пропаганды? Ведь отечественная журналистика лишь тиражирует выгодные заявления касательно Карабахской тематики. Подобный непрофессионализм и безразличие к самому болезненному вопросу закрепляет в сознании большинства азербайджанцев мнение о том, что кому-то в Азербайджане очень невыгодно вернуть Карабах. А версию «нежелание вернуть» я рассматриваю как результат неграмотного подхода отечественных СМИ, на болтовню которых, к сожалению, давно поддалась большая часть населения Азербайджана и диаспоры.

По-моему, при разговорах о международно-правовых основаниях освобождения оккупированных земель должен доминировать только силовой метод. И только он! Наличие армянских оккупационных сил на территории Азербайджана есть акт агрессии, и терпеть 25 лет эту агрессию – это ли не проявление слабости? Я понимаю, что в случае войны наш аскер увидит на мушке прицела не только вояк из армии армянских ублюдков, но и многих наемных солдат разных национальностей — начиная от террористов курдской рабочей партии, заканчивая наемниками из стран ближнего зарубежья. И убежден я в том, что, несмотря на международную поддержку, армию армянских ублюдков, осевшую на наших землях, уничтожить – дело нескольких недель. И тот, кто этого не понимает сознательно или по простоте, кто считает, что если мы начнем войну, Россия нас задавит своей дивизией, дислоцированной в Гюмри, и поможет агрессору и в обиду их не даст, тот не более чем банальная марионетка армян и их лоббистов.

Азербайджан уже имеет несколько важных составляющих для победы над Арменией: у нас есть армия с новейшим вооружением, превосходящим вооружение своего оппонента. Наша экономика гораздо сильнее вражеской, а ресурсов наших не сравнить с ресурсами западного Азербайджана, который вот уже 100 лет называется республикой Армения. И по численности мы превышаем армян.

Но и у нас есть большие недостатки. Полномочные и так называемые «выразители интересов» народа и диаспоры Карабах «возвращают» в книгах, за столом, на мероприятиях, во время праздников, на стадионах во время игры одноименной команды – где угодно, но вот только на самом деле для его возвращения — не считая протокольные никчемные встречи дипломатов — пальцем о палец не ударяют. От пассионарности самого народа также ничего не осталось: мы не живем местью за Ходжалы, Гарадаглы, Малыбейли и Гушчулар.

Нам каждый год обещают следующий праздник отмечать в Шуше или Агдаме, а мы аплодируем, и иногда даже стоя. Да и из стана оппозиции, проводящей пикеты и митинга против действующей власти, не слышно главного лозунга «За Карабах». Я не верю, что азербайджанский полицейский будет препятствовать митингующему, требующему от властей принятия мер для возвращения Карабаха.

Мы сами виноваты в том, как к нам относятся как в мире, так и внутри страны. Надо признать, что мы как народ не демонстрируем жертвенности за свою землю, мы не можем (не хотим, боимся) стать мучениками за Карабах.

Тем не менее, победа достается тому, кто ее больше всех хочет. Необходимое условие для победы над Арменией – это рост экономики. Если мы с каждым годом будем становиться все сильнее и сильнее, то навсегда отобьем охоту любых Саргсянов на агрессию. Если мы будем успешной страной, армяне начнут понимать, что их режим просто обманывал народ все время. Например, даже небольшие успехи Азербайджана вызывают ярость и злость в Ереване. Евровидение, Европейские Игры, «Формула 1», Исламиада – все это вызывает острую зависть, а зависть эта скоро отольется Саргсяну недовольством и протестом собственного народа, потому что каждый успех Азербайджана в экономическом и политическом направлении – удар по Сержу Саргсяну.

Для победы нам не хватает, естественно, объединения, единства. Будь то в России или в США, у наших оппонентов есть сильные лидеры, вокруг которых объединилась диаспора. А мы не то, что не объединились, не то, что сильных лидеров и кадров обвинили во всех возможных «грехах», но все еще пытаемся диаспору нашу объединить вокруг марионеток, не имеющих авторитета нигде, и даже не избранных, а назначенных людей.

Во имя освобождения Карабаха надо бы нашей неравнодушной интеллигенции просить у тех влиятельных азербайджанцев возобновить процесс объединения, и лидера должны выбирать мы — диаспора. Мы должны взаимодействовать с официальным Баку, а не зависеть от него. Мы не имеем права при оккупации 20 процентов земель, еще и составлять оппозицию своей стране, но мы должны требовать от нее возвращения оккупированных земель, и также помочь в этом вопросе.

6 веков прошло с того момента, когда Никола Макиавелли сказал замечательную фразу о том, что войны нельзя избежать, ее можно затягивать, но лишь в пользу врага. Эта крылатая фраза актуальна и сегодня.

А потому давайте все вместе требовать возвращения Карабаха, каждый — там, где сможет, чтобы быстрее выйти из тупика под названием «переговорный процесс» и приблизить победу над Арменией.

Анар Гасанов, Кандидат филологических наук, независимый журналист, специально для Minval.az

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