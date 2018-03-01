Баку оказался в тройке самых популярных направлений для отдыха россиян на 8 марта.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные города СНГ для поездок на праздничные выходные марта. Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов.

В России будет четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года.

Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в первую пятерку городов СНГ у российских туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

В Баку туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на три ночи и платят 3,4 тысячи рублей в сутки, а в Минске — 3 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи).