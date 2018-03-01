Представители азербайджанской общины в Хьюстоне -городе-побратиме Баку, а также посольства Азербайджана в США, Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль и Конгресса США посетили самый большой иудейский храм Хьюстона – синагогу Бет Йешурун. Они ознакомились с реконструкцией, проводимой в синагоге после ущерба, нанесенного ураганом Харви в прошлом году.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, азербайджанская делегация встретилась с руководством синагоги Бет Йешурун, директором Американского Еврейского Комитета в Хьюстоне, а также с другими представителями еврейской общины.

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На мероприятии руководитель Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку и центра культуры Азербайджана в Хьюстоне Ирада Ахундова предоставила материальную помощь синагоге. Она отметила, что Азербайджан никогда не забывает своих друзей.

Поблагодарив за финансовую помощь, раввин Давид Розен положительно отозвался о богатых традициях мультикультурализма Азербайджана, в котором никогда не было антисемитизма, а также выразил благодарность за то, что Азербайджан является близким партнером США и Израиля.

Выразив солидарность с этим, советник посольства США Вюгар Гурбанов отметил, что еврейская община является составной частью азербайджанского общества, два народа поддерживали друг друга и в тяжелые, и в радостные дни.

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Руководитель действующей в Израиле организации AZIZ Лев Спиак рассказал о традициях толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, работе в направлении укрепления дружбы между Израилем и Азербайджаном.

Затем представители азербайджанской и еврейской общин провели обмен мнениями вокруг других вопросов, вызывающий взаимный интерес.