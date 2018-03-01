В Словакии после убийства журналиста в отставку ушла помощница премьер-министра Мария Трошкова, секретарь Совбеза Вилиам Ясань, а также ​министр культуры Словакии Марек Мадьярич, член правящей партии.

Журналист портала Aktuality.sk Ян Куциак расследовал связи словацкого руководства с итальянской мафией. Он и его подруга были убиты 25 февраля, отмечает «Настоящее время».

Мадьярич пояснил журналистам, что «после того, что случилось», он не может себе представить, что «будет сидеть в кресле министра». С его точки зрения, министерством, теснее всего связанным с делами прессы, является именно его ведомство. Мадьярич призвал отнестись к своей отставке «по-человечески»: политической подоплеки в его решении нет, он просто не может смириться с убийством журналиста.

Тем не менее, он призвал к скорейшему расследованию возможных связей нынешнего словацкого руководства с итальянской мафией. Именно о них писал Ян Куциак в своей последней статье. Она вышла уже после его гибели.

Отставки Марии Трошковой и Вилиама Ясаня связаны как раз с расследованием Куцяка, причем этих отставок требовала словацкая оппозиция. Требование об отставке фигурантов расследования поддержала и входящая в правящую коалицию партия Most-Híd.

Ян Куциак в сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) изучал возможные связи словацких политиков с итальянской мафиозной группировкой Ндрангета (базируется в Калабрии).