В Сураханинском районе гражданин Пакистана был избит тупым предметом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Амирджан по улице Атамоглана Рзаева.

После инцидента, 34-летний иностранец Муммад Навед Ахмад попал в клинический медицинский центр №3 c открытой черепно-мозговой травмой. Как сообщил сам пострадавший, он уже 9 лет живет в Баку.

По его словам, конфликты с приятелем и его соотечественником Рафакатом у него случались неоднократно. Минувшую ночь возвращаясь из магазина домой, он подвергся нападению своего земляка. Во время конфликта Рафакат нанес удары молотком по голове Ахмада.

По словам пострадавшего причиной конфликта между приятелями стало то, что Рафакат сидит без работы. Якобы, Ахмад должен был найти для него подходящую работу в Баку.

В связи с фактом в Управлении полиции Сураханинского района ведется расследование.