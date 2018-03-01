В Баку в результате массовой драки в чайхане ножевое ранение получил 20-летний парень.

Как сообщает Report, инцидент с участием 4-х человек произошел в Насиминском районе. Согласно информации, Сабир Фахреддин оглу Керимов 1998 г.р. во время драки получил ножевое ранение в область живота.

Его доставили в клинический медицинский центр №1. По словам близких пострадавшего, он покинул дом, сказав, что идет в маркет.

Позже стало ясно, что увидев оскорбительные высказывания в адрес своего друга в соцсети фейсбук, Керимов вызвал обидчика в чайхану для разъяснения отношений. В чайхане ссора вскоре переросла в рукопашную между молодыми людьми.

Полиция ведет расследование.