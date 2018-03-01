На территории бизнес-центра в Наримановском районе Баку, по адресу проспект Гейдара Алиева 95, был найден артиллерийский снаряд.

В связи с этим мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA), выехала на место опасной находки.

Как сообщили Report из ANAMA, при осмотре местности был обнаружен и изъят пустой артиллерийский снаряд (G-530) калибра 152 миллиметров. Саперы вывезли его с территории в центр утилизации агентства.

Специалисты осмотрели еще 200 кв. м. прилегающих территорий, никаких опасных предметов больше не было обнаружено.