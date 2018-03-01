В абшеронском молодежном городке подросток нанес матери ножевые ранения.

Как сообщает Report, на бытовой почве 17-летний подросток Сенан Залов нанес своей матери Камале Закир гызы Заловой 4 ножевых удара.

Все произошло прямо перед домом, где проживает семья. Согласно информации, 33–летняя Залова возвращалась домой из магазина.

У порога дома ее встретил сын и попросил денег. Однако, женщина ответила отказом, после чего получила 4 ножевых удара от него. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.

После инцидента злоумышленник сбежал на машине «ВАЗ 2107». В данный момент его разыскивает полиция.

Семья Заловых приехала на Абшерон из Худатского района и снимала квартиру в молодежном городке.

Отметим, что Сенан Залов ранее привлекался к уголовной ответственности и уже успел отбыть наказание в местах лишения свободы.