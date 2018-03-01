Азербайджанская молодежь, вмешавшись в мероприятие, проводимое в здании Европарламента, в очередной раз предотвратила провокационную пропаганду Армении.

В здании Европарламента в среду планировалось проведение пропагандистского мероприятия при поддержке армянского лобби в Брюсселе и депутатов Европарламента, объявленных в розыск со стороны Азербайджана, пишет «Тренд».

Однако, присоединившиеся к мероприятию представители молодежи Азербайджана, после окончания выступлений своими вопросами поставили в трудное положение проармянские выступления.

Было отмечено, что армянское лобби пытается обмануть международную общественность и специально представляет армянскую сторону, как единственную страдающую от конфликта.

После подобных заявлений, Франк Энгель объявил минуту молчания в память о всех жертвах нагорно-карабахского конфликта и покинул зал.

Читайте также: В Европарламенте азербайджанская молодежь пресекла армянскую провокацию