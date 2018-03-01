Азербайджанская молодежь, вмешавшись в мероприятие, проводимое в здании Европарламента, в очередной раз предотвратила провокационную пропаганду Армении.
В здании Европарламента в среду планировалось проведение пропагандистского мероприятия при поддержке армянского лобби в Брюсселе и депутатов Европарламента, объявленных в розыск со стороны Азербайджана, пишет «Тренд».
Однако, присоединившиеся к мероприятию представители молодежи Азербайджана, после окончания выступлений своими вопросами поставили в трудное положение проармянские выступления.
Было отмечено, что армянское лобби пытается обмануть международную общественность и специально представляет армянскую сторону, как единственную страдающую от конфликта.
После подобных заявлений, Франк Энгель объявил минуту молчания в память о всех жертвах нагорно-карабахского конфликта и покинул зал.
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