В центре Тбилиси на улице Бараташвили с фасадной части высокого здания стеклянная панель упала на возвращавшихся из школы учащихся. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу Центра скорой медицинской помощи, погиб один из мальчиков, ещё пятеро ранены.

Вызванные на место происшествия медики доставили детей в больницы. Трое пострадавших школьников были помещены в клинику имени Ингороква, остальные трое — в «Амтел госпиталь».

По словам врачей, один из школьников был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Как пишет АПА, от травматического шока у 14-летнего Аслана Мамедова остановилось сердце, и спасти его не удалось.

После инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что карается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.