Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по лечению, профилактике и мерам по борьбе с рассеянным склерозом на 2018-2022 годы».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по лечению, профилактике и мерам по борьбе с рассеянным склерозом на 2018-2022 годы».
Дата: 2018/02/28 21:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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