В последние несколько дней активизировался оползневый процесс в зоне обвала, оползня и проседания в поселке Нубар Абшеронского района, а также на участке в поселке Масазыр.

Об этом в среду сказал Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Гасанов.

По его словам, активизация оползней вызвана выпавшими за последние дни осадками.

Специалист отметил, что оползневые процессы также активизировались на отдельных участках в поселке Зых Сураханского района Баку.

«В результате активизации появились трещины. Установленные на участке маяки также показывают, что в динамике процесса есть активизация», — сказал Гасанов.

Гасанов отметил, что в поселке Гарачухур Сураханского района на территории, где проходят линии тектонического разлома, некоторое время назад произошел оползень, а также есть его последствия.

«Данная территория в настоящий момент находится под нашим наблюдением. Но в последние дни мы не наблюдали серьезной активности», — добавил специалист.