«Компания «Турецкие авиалинии» («Türk Hava Yolları») перевезла в 2017 году из Азербайджана более 300 тыс. пассажиров».

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанского представительства «Турецких авиалиний» Сейфуллах Ильяс.

По его словам, компания открыла также рейс в Краснодарский край РФ.

«В прошлом году мы осуществили перевозку 60 млн пассажиров. В этом году хотим довести их число до 75 млн», — отметил официальный представитель компании.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал подчеркнул, что «Турецкие авиалинии» увеличат количество рейсов из Азербайджана: «10 лет назад ежедневно из Азербайджана осуществлялся один авиарейс. Сейчас ежедневно осуществляется по 4 рейса. Количество авиарейсов будет увеличено. Кроме того, мы намерены увеличить направления полетов из Баку в Турцию».