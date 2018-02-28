Группа сотрудников Министерства энергетики под руководством министра Пярвиза Шахбазова побывала в Центральном Каспийском офисе компании BP.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, на встрече было рассказано о работе, проделанной в направлении реализации проектов по расширению Сангачальского терминала, Южно-кавказского трубопровода, разработки месторождений Шахдениз-2, Азери-Чыраг-Гюнешли, Шафаг-Асиман и других потенциальных проектах.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что одной из главных целей компании является осуществление деятельности в качестве надежного и долговременного партнера по разработке нефтяных и газовых месторождений Азербайджана. Он подчеркнул, что среди более 70 стран, где действует BP, Азербайджан имеет особо важное значение.