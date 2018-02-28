Российский ведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент, произошедший между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак в ходе дебатов, передает ФАН.

«Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов. Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом «Россия», это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным», — сказал Соловьев.

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