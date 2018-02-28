В Киеве 1 марта состоится марш работников секс-индустрии под названием «Стальные яйца украинской политики».

— Марш секс-работников, которые пройдут мирным шествием правительственным кварталом, чтобы заявить о своих правах, — уточняют организаторы мероприятия.

Украинские жрицы любви требуют легализовать их род деятельности и отменить штрафы для ночных бабочек.

Участники начнут шествие у украинского кабмина и проследуют мимо Верховной рады. Марш завершится у стен Администрации президента. Начнётся мероприятие в 12:00.