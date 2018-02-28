«С нашей стороны будут подготовлены обоснованные предложения по поводу выделенных для экзаменов финансов и другим вопросам».

Об этом АПА сообщила Председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что новые предложения будут представлены в Тарифный совет в следующем году.

М.Аббасзаде также напомнила, что в 2019 году на выпускных и приемных экзаменах в вузы будет применяться новая модель: «В связи с этим мы проводим семинары в регионах. Главная цель этих семинаров – повысить уровень подготовки учителей в связи с применением новых оценочных методов».

Отметим, в марте 2017 года Тарифный совет, учитывая обращение и предложения ГЭЦ, классифицировал тарифы на платные услуги в связи с приемом студентов по 9 группам, определил их стоимость от 10 до 100 манатов в зависимости от вида.