34-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», показала, как выглядела в 14 лет. Фото она обнародовала в Instagram.
«Сердитая девочка-подросток», – написала она.
34-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», показала, как выглядела в 14 лет. Фото она обнародовала в Instagram.
«Сердитая девочка-подросток», – написала она.
Дата: 2018/03/01 0:15
Раздел: Life-style
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