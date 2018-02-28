Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников образовательных учреждений.
Ежемесячная заработная плата работников финансируемых из госбюджета образовательных учреждений (за исключением вузов) с 1 марта 2018 года в среднем будет повышена на 10 процентов.
Ильхам Алиев также подписал распоряжение о повышении зарплаты работников научных предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.
Установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные зарплаты работников научных предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета, с 1 марта 2018 года в среднем будут повышены на 10%.