Согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования, в Военной Академии Вооруженных Сил Азербайджана проводится очередная рабочая встреча экспертов Министерства Обороны и НАТО.
Как информирует сайт МО АР, в ходе мероприятия в рамках «Программы расширения военного образования» эксперты проводят анализ деятельности в 2017-ом году, а также обмениваются мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году.