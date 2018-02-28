«В законодательство в связи с организацией после тестовых экзаменов по приему на госслужбу собеседований будут внесены некоторые изменения».

Об этом АПА заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Напомнив о том, что получившие сертификат после сдачи экзаменов по приему на госслужбу смогут участвовать в собеседованиях в течение 5 лет, председатель ГЭЦ сказала, что на сайте Центра размещено расписание экзаменов по приему на госслужбу: «Посмотрев на это расписание, можно ясно увидеть, сколько кандидатов прошло регистрацию для участия в собеседовании, сколько из них не приняло участия в собеседовании. Люди записываются на собеседование, и мы ведем подготовку к этому. Для проведения собеседования ГЭЦ направляет в регионы своих экспертов, а госструктуры – своих представителей. К этому процессу также привлекаются наши региональные сотрудники. Но некоторые кандидаты не участвуют в собеседовании. А большинство участвующих в собеседовании кандидатов же относятся к этому процессу несерьезно. Они думают, что на основе 5-летнего сертификата смогут принять участие в очередных собеседованиях, набраться опыта и когда-то поступить на работу».

М. Аббасзаде отметила, что для устранения несерьезного отношения к этапу собеседования для поступления на госслужбу ГЭЦ подготовит предложения в связи с внесением в законодательство определенных изменений.