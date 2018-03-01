Турист из Екатеринбурга Александр Андреев пропал на перевале Дятлова после того, как ушел в одиночный поход. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, мужчина не выходил на связь три недели. В Ивдельском поисково-спасательном отряде, которому подотчетен маршрут, Андреев не регистрировался.

В сентябре прошлого года при невыясненных обстоятельствах на перевале Дятлова умер турист. О смерти мужчины сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Широкую известность перевал приобрел после того, как в 1959 году там погибла группа студентов, планировавшая восхождение на высоту 1079 Приполярного Урала во главе с руководителем экспедиции Игорем Дятловым. Он и восемь членов его группы умерли при невыясненных обстоятельствах. Людей обнаружили замерзшими, с множественными телесными повреждениями, без верхней одежды и обуви.

С годами появились десятки версий произошедшего, вплоть до совершенно фантастических — например, нападения снежного человека и встречи с инопланетянами. В феврале 2017 года бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил о высшей степени секретности данных об инциденте прошлого века.