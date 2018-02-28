Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале «Россия 1».

Потасовка между политиками произошло во время выступления одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина.

Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой».

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2″ — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал Жириновский.

«Участники «Дома-2″ ведут себя приличнее, чем вы», — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

«Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.