Самокритичность и стремление воплотить поставленные задачи в жизнь в наилучшем виде могут стать хорошими козырями в работе. Однако исследование ученых из Австралийского католического университета в Сиднее показало, что перфекционисты чаще других рискуют потерять душевное равновесие. Об этом пишет «Вокруг света».

Перфекционизм не только снижает продуктивность из-за постоянного стремления усовершенствовать полученный результат, но и делает человека более восприимчивыми к депрессии.

Ученые решили выяснить, как изменить ситуацию в пользу перфекционистов и пришли к выводу, что достаточно быть более снисходительными к себе.

Специалисты изучили связь между самосознанием и депрессией в группе подростков (средний возраст в группе составлял 14 лет), а также среди взрослых людей (средний возраст — 25 лет). В общей сложности в исследовании приняли участие более тысячи человек.

Исследование показало, что изменение отношения к самому себе может ослабить связь между перфекционизмом и депрессией. Психологи рекомендуют быть добрее к себе, спокойнее относиться к собственным неудачам и помнить, что личный опыт — лишь часть опыта всего человечества. Эти приемы могут сделать человека более стойким перед невзгодами, а также помочь быстрее восстановиться после неудачи.