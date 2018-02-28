В 2017 году Азербайджан оказался лидером по объемам поставок томатов в Россию, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

Согласно сообщению, прошлом году Азербайджан нарастил поставки в полтора раза до 151 тысяч тонн (151 миллиона долларов). Таким образом, доля страны в годовом объеме импорта РФ увеличилась до 30 с 22 процентов в 2016 году.

В 2017 году на Россию пришлось 99,8 процента азербайджанского экспорта томатов за год.

На втором месте по поставкам томата в РФ находится Китай, увеличивший экспорт на 26 процентов, до 109 тысяч тонн. Марокко с первого места, которое страна занимала в 2016 году, опустилось на третье. Доля этой страны, соответственно, сократилась до 23 процентов (97 тысяч тонн).