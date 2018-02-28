Юсуф Алекперов, сын президента и основного владельца ЛУКОЙЛа, производит энергетические напитки. Принадлежащая Алекперову-младшему компания «Экто», как выяснил РБК, с 2017 года выпускает продукцию под брендом Plan B.

Энергетический напиток Plan B можно купить на заправках ЛУКОЙЛа, убедился корреспондент издания.

Патент на торговую марку Plan B в декабре 2017 года получило ООО «Экто». Компания была зарегистрирована в Москве в 2016 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — Юсуф Вагитович Алекперов.

Напиток производится на заводе «Мегапак» в Подмосковье, указано на егго упаковке. На предприятии РБК сообщили, что «Экто» разместила заказ на производство двух видов напитка — со вкусом кофе и «тропик» — около полугода назад. За это время было выпущено около 200 тыс. банок. Объемы производства будут расти, обещает сотрудник «Мегапака».

В декабре 2017 года напиток появился в сети «Дикси», следует из сообщения на странице бренда в Instagram. Там же указано, что его владелец готов сотрудничать и с другими розничными сетями. В конца прошлого года прошла промоакция напитка, сейчас он в сети не представлен, уточнил представитель «Дикси».

На рынке российском энергетических напитков сегодня присутствует около 280 наименований, но 80% их продаж в натуральном выражении приходится всего на 27 товарных позиций, констатирует исследовательская компания Nielsen. Крупнейшие игроки на этом рынке — PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage Corp. и «Балтика». Nielsen отмечает, что на новинки в этой категории в 2016 году пришлось около 3% всех продаж, в 2017 году — уже 6%.

Получить комментарии у Юсуфа Алекперова не удалось. Представитель ЛУКОЙЛа пока не ответил на запрос издания.

Юсуф Алекперов родился в 1990 году. В 2012-м окончил Университет нефти и газа им.Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа.

В 2013 году президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов завещал сыну пакет акций нефтяной компании при условии, что он не будет продавать или расщеплять свою долю.

В последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Алекперов-старший занимает 6-е место с состояниям $14,5 млрд. Его основной актив — 23% акций ЛУКОЙЛа.