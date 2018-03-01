Рассел Кроу задумал мероприятие, которое позволит ему избавиться от лишнего имущества, решить свои психологические проблемы, а заодно еще и подзаработать! Как объявил 53-летний актер, он проведет аукцион, на котором намерен распродать часть своего имущества. А назовет он его «Искусство развода».

Кроу, который в 2012-м расстался со своей супругой Даниэль Спенсер, объяснил: «Развод позволяет переосмыслить свою жизнь и понять, что для вас действительно важно, а что — нет. Лично я понял, что собрал слишком много – того, что связано с моей карьерой, вещей которые я коллекционировал и просто всякой «ерунды». У меня скопилось множество ящиков всего этого. И мне хотелось бы двигаться дальше вдыхая чистый воздух, а не пыль…» (цитата по «7Дней»)

Среди лотов, которые Кроу выставил на аукцион, есть довольно любопытные и ценные вещи — вроде колец с бриллиантами, часов, гитар, картин и «сувениров», оставшихся у Рассела после съемок. Кроме того, он хочет проститься с двумя мотоциклами и «Мерседесом» 2001-го года производства. Как сообщается, пройдет это аукцион в Австралии, 7 апреля — в день 15-ой годовщины свадьбы Рассела и Даниэль.

Напомним: Кроу начал встречаться с австралийской певицей Даниэль Спенсер в 1989-м. В апреле 2003-го они сыграли свадьбу, а в декабре у них родился первенец — Чарльз. Второй сын супругов — Теннисон появился на свет еще три года спустя.