Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, как в Кремле отреагировали на уничтожение ЧВК «Вагнер» в Сирии, и акцентировал особое внимание на существенном военном превосходстве США над Россией.

Об этом сообщает «УСН-1492News» со ссылкой на СМИ.

Пионтковский отмечает, что разгромное поражение российских наемников в Сирии четко указало на неспособность россиян что-либо противопоставить самой мощной в мире «военной машине».

Ликвидация ЧВК «Вагнер», по его словам, нанесла сильнейший удар не только по самим наемникам, но и по специалистам из России, отвечающим за систему ПВО правительственных войск Асада, отметил эксперт, подчеркнув, что, по всей вероятности, «кривизна земли» в очередной раз помешала россиянам оказать сопротивление американцам, которые за считанные часы напрочь уничтожили половину сирийской системы противовоздушной обороны.