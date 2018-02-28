Международный олимпийский комитет восстановил членство России в своем составе, которое было приостановлено еще до начала Игр в Пхенчхане. Об этом сообщил член МОК Шамиль Тарпищев, передает РБК.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.

Членство Олимпийского комитета России в организации было приостановлено 5 декабря 2017 года. Решение приняли после представления докладов двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Комиссия Шмидта сделала вывод о том, что Россия на Олимпиаде-2014 в Сочи занималась «системным манипулированием антидопинговыми правилами».

МОК также отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В соревнованиях разрешили принять участие российским спортсменам, которые не нарушали антидопинговых правил. Они выступали на Олимпиаде под нейтральным флагом.