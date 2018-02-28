Гимнаст Олег Степко, выступавший за Азербайджан с февраля 2014 года до начала 2017 года, принял решение защищать цвета России.

Об этом сам Степко сообщил программе «Гроші» («Деньги») на украинском телеканале «1+1».

«В конце 2013 года я просто не подписал с Украиной контракт, поставил всех в известность и поехал на переговоры. Там мы сошлись во мнении, я взял открепительное в Украине и переехал в Азербайджан. Мне позвонили после того, как я выиграл в 2013 году в Москве чемпионат Европы. Сказал, что давайте решать этот вопрос до конца года. У меня тогда была травма руки. В Азербайджане мне обеспечили качественное лечение. Хочу МРТ – на МРТ. Хочу операцию – бам, поехал на операцию. Все условия были созданы, как относительно страховки, так и по медицине, по тренировкам», — сказал он.

Степко говорит, что зарплата в Украине у него была небольшая – в пределах 500-600 долларов. В Азербайджане платили значительно больше, но сколько именно – спортсмен не сказал. «Давайте, суммы озвучивать не буду. Достаточно. Я себе ни в чем не отказывал», — говорит он.

В составе сборной Азербайджана Степко выступал на Европейских играх, где завоевал пять медалей различного достоинства, в том числе и золотую (за упражнения на брусьях), третье место на брусьях на чемпионате мира, а также на Олимпиаде-2016, отмечает портал «Азериспорт». В России платить Степко будут меньше, но там, по его словам, у него есть возможности для дальнейшего роста.

В Украине за этот шаг Степко назвали «предателем», указывая на напряженность в отношениях между двумя странами.