Гражданину Азербайджана Гаффару Ибрагимову дали реальный срок за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как рассказали российскому интернет-сайту gpvn.ru в прокуратуре Новгородской области, Ибрагимов был осуждён к обязательным работам в сентябре 2016 года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его также лишили прав на два года.

В августе 2017 года он вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения в деревне Бурга Маловишерского района.

Так как Ибрагимов отказался от прохождения медицинского освидетельствования, его по закону посчитали лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Теперь ему дали реальный срок в виде года лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года.