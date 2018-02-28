На дагестанском участке российско-азербайджанской границы пункте пропуска «Тагиркент-Казмаляр» госинспекторами Россельхознадзора был задержан автомобиль, перевозивший овечий сыр, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе регионального ведомства.

«В багажнике автомобиля Mercedes-Benz, принадлежащего гражданину Азербайджана, были обнаружены пластмассовые бидоны с овечьим сыром. Проверка показала, что владелец груза не имеет ветеринарных сертификатов на перевозимый груз. Общий вес перевозимого сыра груза составил более 25 кг. Это в 5 раз больше допустимой нормы транспортировки продукции без сопроводительных документов», — отметил источник.

Госинспекторами Россельхознадзора составлены акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза и протокол об административном правонарушении.

Продукция возвращена на территорию Азербайджана.