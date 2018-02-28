Американские военные готовят коллег из европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве, передает ТАСС. По его словам, сохранение нестратегического арсенала США в Европе препятствует процессу ядерного разоружения.

Министр также сказал, что в рамках «совместных ядерных миссий» страны-члены НАТО, не обладающие ядерным оружием, «участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков». По мнению Лаврова, Вашингтон таким образом готовит европейских военных к применению тактического ядерного оружия против Москвы.

В условиях, когда в России нет развернутого тактического оружия, наличие арсенала США в Европе — «явно агрессивная позиция», подчеркнул Сергей Лавров.