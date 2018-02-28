Находящийся под арестом бывший председатель Правления Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом заявил его адвокат Агиль Лайыджов. По его словам, его подзащитный не может свободно передвигаться.

«У него серьезные проблемы с сердцем. У него обнаружили тиреотоксическую болезнь сердца. У него происходят кратковременные внезапные остановки сердца. Это очень опасно».

По словам адвоката, он обратился в Минюст, Пенитенциарную службу и Аппарата Омбудсмена:

«Мы обратились, чтобы для обследования Дж.Гаджиева пригласили стороннего кардиолога, или перевели его в лечебное учреждение».