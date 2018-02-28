Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью «Независимой газете» рассказал о предательстве Михаила Горбачева и его даче в Германии, появление которой вызывает много вопросов.

Он призвал дать политическую и юридическую оценку действиям Генерального секретаря ЦК КПСС.

Горбачев обладал способностью часами говорить ни о чем. Фактически все, что делало руководство страны в те годы, было замешено на пресмыкании перед Западом в ущерб национальным интересам. Горбачев заигрывал с Маргарет Тэтчер и Гельмутом Колем. По его указанию от России были отрезаны огромные территории в Баренцевом море. Подобных антигосударственных, предательских по отношению к своему народу фактов множество.

Лужков также вспомнил о выводе группы советских войск из ГДР. Одобрив в целом решение, бывший столичный градоначальник раскритиковал его исполнение.

«Я лично считаю, что так называемую ГСВГ выводить из ГДР было необходимо. Но ведь не так! Мне приходилось заниматься обустройством офицеров и их семей. Зимой! На пустом месте! Безумие! Если это не предательство, то что такое предательство?» — возмутился политик, добавив, что выделенные на это деньги пошли не по назначению.

Когда я был в Баварии, наш гид рассказывал, что в тех местах находятся две дачи, подаренные Горбачеву и Шеварднадзе. Это на деньги, которые должны были пойти на обустройство выведенных из ГДР советских войск. А самих денег на вывод войск страна не получила. Получился не вывод, а бегство войск в пустое зимнее поле.

Лужков считает, что появление такой дачи у Горбачева заслуживает «самого тщательного анализа» с точки зрения советских законов и этических соображений.