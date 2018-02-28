Австралийка похудела на 96 килограммов после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время рейса Брисбен — Мельбурн 27-летняя Сара Тохи хотела покормить новорожденную дочь, но избыточный вес не давал ей возможности пошевелиться, и двух удлинителей для ремня безопасности оказалось недостаточно. Она попросила стюардессу принести третий удлинитель. Осуждающие взгляды бортпроводницы и других пассажиров настолько задели Сару, что она решила начать борьбу с лишним весом.

«Это было ужасно, я чувствовала себя плохой матерью. Из-за своего огромного тела я даже не могла покормить ребенка. Все так смотрели на меня, что мне хотелось плакать», — рассказала австралийка.

После рейса Тохи, которая весила 150 килограммов, купила абонемент в спортзал и села на диету. За три года она похудела до 54 килограммов. До этого Сара выпивала три литра «Кока-Колы» и выкуривала более 40 сигарет в день. «Я не могла выполнять элементарные повседневные мелочи. Часто мебель ломалась подо мной, не выдерживая веса. Еда заполняла пустоту внутри меня, я заедала свои эмоции», — говорит девушка.

В феврале британский бизнесмен Гвилим Пью (Gwilym Pugh) сменил работу страховщиком на модельную карьеру.

Для этого Пью занялся баскетболом и регби, изменил режим дня и питания, стал проходить более 15 тысяч шагов в день, избавился от избыточного веса (похудел до модельного веса с 130 килограммов), сменил имидж и прическу. Первой коллекцией, которую представил Пью, стала линейка 2015 года бренда Nathan Palmer.