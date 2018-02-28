Пенсионер умер в одном из московских магазинов после того, как его попросили пройти в подсобку из-за неуплаты товара, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Двенадцатого февраля 75-летний мужчина после совершения покупок вышел из магазина, не оплатив один из товаров. По просьбе охранника пенсионер проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Здесь пожилому человеку стало плохо, прибывшие медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи организовали проверку, для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Кроме того, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям работников магазина.