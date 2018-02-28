Жительница Великобритании Джемма Лилли подробно описала страдания серийного убийцы в своем романе, а потом задушила проволокой подростка-аутиста, передает Рен Тв со ссылкой на Mirror.

Полиция установила, что 26-летняя Лилли душила юношу проволокой, а потом трижды ударила его ножом. Тело мальчика женщина закопала в саду своего дома.

Ее приговорили к пожизненному заключению за убийство 18-летнего юноши-аутиста Аарона Пажича. Ее сообщница также получила срок.

Роман девушки «Игровая зона» не был издан, в нем описывалась женщина, мечтавшая убить кого-нибудь. Родственники сообщили, что она хотела стать писательницей в жанре ужасы.