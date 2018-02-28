Государственная миграционная служба (ГМС) продолжает вести борьбу с незаконной миграцией.

Как сообщили АПА в ГМС, во время мероприятий по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 5 граждан Индии, 3 гражданина Пакистана, 2 – Бангладеш и 1 – Афганистана. Всего были задержаны 11 иностранных граждан.

Удалось установить, что из числа задержанных 2 пакистанца и 2 бангладешца прибыли в Азербайджан под предлогом занятия бизнесом, однако предпринимательством эти люди не занимались. Их целью было проживание и свободное передвижение в стране.