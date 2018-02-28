Сегодня в СМИ мелькнула новость о краже вынужденной переселенки из Лачина, возвращавшейся из института домой. Это случилось три дня назад. Семеро мужчин избили водителя, который подвозил Севиндж Мусаевой, перебили стекла в его автомобиле, а затем перетащили девушку в другую машину и скрылись в неизвестном направлении. Хотя на самом деле, направление было заранее продумано: С. Мусаеву отвезли в дом парня, ранее посылавшего сватов к ее родителям. Мать С. Мусаевой говорит, что сватам было сказано твердое НЕТ. И сейчас на ее телефон поступают звонки от родителей жениха, получившего отставку, дескать, дайте согласие на их брак. Мать девушки написала заявление в полицию, и дело в данный момент расследуется в правоохранительных органах.

Как ни крути, а преступление налицо. И уж тем более, что любовь была не взаимная, а значит, по отношению к С. Мусаевой было применено насилие, которое, естественно, ни в коем случае не приемлемо.

Да, конечно же, воровать невест принято у нас в стране и по сей день, так как этот ритуал является частью наших национальных традиций. Но нужно согласиться, что не все обычаи и приемы, которыми пользовались наши пращуры, сегодня не попадают под гриф уголовной ответственности. И некоторые традиции, которым по-прежнему следуют граждане Азербайджана, не только не создают, но и ломают молодые семьи, жизнь которых могла бы сложиться совсем по-другому.

Воровство по взаимному согласию

Современный обычай «воровства невесты» несколько видоизменен, а точнее, настолько видоизменен, что и не узнать: вместо коней у похитителей – машины, а сами «джигиты» одеты не в бурки и папахи, а в кожанки и джинсы. Да и сама невеста далеко не в традиционном архалуке. Но зато сколько романтики! Влюбленный парень «ворует» свою суженную, но в таких случаях «воровство» оговорено обеими сторонами, и любовь взаимная, и страсть пылает, и родители согласны несомненно. А сам факт «похищения» есть ни что иное как часть предсвадебного ритуала, своеобразное исполнение ролей с так называемым хэппи-эндом. Хотя, конечно же, не факт, потому что если хоть одна из сторон не согласна, то ритуал «воровства» может дорого обойтись, а именно его действия будут квалифицироваться несколько иначе, а именно по статье 144 УК АР (похищение человека). А похищение человека – тяжелое преступление, за которое можно загреметь за решетку сроком на 12 лет. Если же влюбленный романтик задумал умыкнуть несовершеннолетнюю, то загремит за решетку на все 15 лет. Все эти неприятности могут грозить в том случае, если родители девушки напишут заявление в полицию. Если же полицией будет установлено, что девушка (тем более — несовершеннолетняя) после воровства была вовлечена в интимные отношения, то последствия будут вообще хуже некуда. Стоит отметить, что до 2000 года в УК АР существовала специальная статья 129, предусматривающая наказание именно за кражу невесты – сроком до 3-х лет отбывания за решеткой.

Бытует мнение, что на воровство невесты наши сограждане идут далеко не из романтических соображений. Чаще всего на первый план выдвигается экономический фактор. Как известно, свадьба – самое главное событие в жизни молодых, у нас в стране должна обязательно иметь фантастический размах, а такое зачастую не по карману представителям семейств, живущих более чем скромно. А потому жених ворует невесту с целью сыграть свадьбу поскромнее, дабы чисто формально «покрыть грех». В таких случаях родители невесты согласны даже на самое скромное проведение свадебного обряда (иногда даже на банальный штамп в паспорте без свадебных процедур), лишь бы их дочка их не была опозорена.

Воровство так же зачастую применяется с целью обмана наивной девушки: дескать, твои родители не согласны, но если я тебя украду – они никуда не денутся, и разрешат пожениться. На самом деле то, зачастую «воровство» совершается с куда более прозаичной целью: похититель везет девушку отнюдь не в родительский кров, где она после ночи, проведенной в комнате, расположенной возле спальни отца и матери будущего мужа, наденет на голову платок в знак согласия на брак, а на съемную квартиру. Что происходит в этой квартир, думаю, читатель и без моих комментариев догадался. После этого похититель, насытив свою страсть, бесследно пропадает, а жертва собирается с духом и идет в полицию – заявление писать об изнасиловании.

Изнасилована? Сама виновата!

В местных СМИ частенько появляются новости такого рода: в такое-то отделение пришла А.Б (инициалы условные) и подала заявление о похищении и изнасиловании В.Ф. (кстати, его инициалы зачастую бывают не просто условными, а несуществующими вообще, потому что документов в таких случаях жертва не просит предъявить, и потому негодяй пользуется любым вымышленными именем и фамилией). А когда пропадает – найти его столь же сложно, как иголку в стогу сена. Полиция на подобные заявления реагирует скептически и понять сотрудников правоохранительных органов можно: чаще всего девушки, решающиеся на такой шаг с собственного согласия, а не по принуждению. А потому очень сложно – практически невозможно – доказать факт обмана и совращения. Другое дело, если бы в отделение поступило бы заявление от родителей девушки, но и тут получается прокол: обманутая жертва как правило звонит матери и говорит о том, что скоро к ним домой придут сваты, и что все в порядке. А потом уже поздно махать кулаками, если драки уже нет. Кроме того, зачастую девушек, жалующихся через пару месяцев на изнасилование, принимают за обычных путан, которым не удалось заставить клиента расплатиться за секс-услуги.

Стоит отметить, что чаще всего такие печальные истории случаются с девушками из неполных семей, в которых нет отца и братьев. И похититель тоже не дурак – для начала он всю информацию о девушке добывает, и уж потом только решается на преступление. Иногда удивляет молчаливое согласие матерей, которые не спешат бить в тревожный набат. Позже выясняется, что в свое время их тоже «украли», но, как видите, и муж, и дети есть. Так что вроде бы и тревожиться не о чем. А на самом деле – есть о чем тревожиться, ибо не всегда, как мы уже отметили выше, романтическое «воровство» имеет счастливый финал.

Общество, как правило, жестоко клеймит и порицает женщин, поверивших обольстителям, и для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, приходится либо переезжать в другой район, либо в другой город. Но это – в лучшем случае, если семья имеет такую возможность. Самое печальное, если подобное «приключение» заканчивается беременностью. Некоторые девушки, прошедшие через ритуал обманного «воровства», решаются на самый страшный шаг — суицид. Хотя, это мало кого волнует. Для обывателей жертва обмана – банальная дура, которой так умело и грамотно негодяй (а по мнению большинства мужчин — пользователей социальных сетей — «красавчик-парень») повесил «на уши лапшу».

Такими историями наполнены дни, правда, не обо всех мы узнаем из СМИ: тема обманутых «невест», украденных ловкачами, широко обсуждается, потому что у каждого из нас есть знакомые, коллеги, сокурсники, родственники, соседи, от которых мы узнаем о новых и новых случаях, зачастую именно несчастных.

По мнению Главы «Союза детей Азербайджана» Кямали Агазаде, корень зла заложен в ментальности.

— На самом деле, все гораздо сложнее, чем вы думаете. Полиция действительно должна работать по факту. А если факта нет, и девушка, пришедшая с жалобой на воровство и изнасилование через полгода после того, как все это случилось? Да еще и имя нереальное у этого человека? Как работать в таких условиях? Кроме того, стоит отметить, что родители таких девушек зачастую элементарно не пишут заявлений о пропаже дочери. А зачем? Ведь она позвонила, сообщила… А раз украл – значит обязательно женится. Странная, я бы даже сказала, уродливая «логика» родителей, которым важнее общественное мнение, а не судьба дочери. Ведь с их согласия совершается преступление, классифицированное в УК. Но опять же – для общества нашего гораздо важнее постулат «Что скажут люди». И еще – острое желание выпихнуть дочку замуж, чтобы в девках не засиделась.

А на самом деле родители не должны смотреть на «воровство» как на нормальное явление, а помнить, что это уголовно наказуемое преступление. Кроме того, как я уже неоднократно говорила, наша страна нуждается в грамотной реабилитационной помощи, жертвы подобных преступлений не могут открыть душу людям, цинично в ней ковыряющимся. Нужны социальные работники, психологи. И на самом деле родители этих похищенных для поругания девочек не должны сидеть сложа руки: они обязательно должны добиваться наказания, и пытаться вернуть дочь к жизни – нормальной жизни, а не пускать все на самотек, а потом говорить окружающим, что «муж дочери в России на заработках», а ребенку, который родится от этого короткого «романа», что его папа «умер».

Но, сожалению, большая часть жителей страны сегодня по-прежнему пребывает в сети предрассудков, и это весьма печально. Пора бы меняться в лучшую сторону.

Яна Мадатова

Minval.az